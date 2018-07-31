С 31-го июля дипломатические паспорта всех бывших чиновников считаются недействительными. Многочисленные бывшие должностные лица откликнулись на призыв МИД Армении и сдали свои дипломатические паспорта. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Обращаюсь к тем, кто их не вернул. С сегодняшнего дня их дипломатические паспорта недействительны, соответствующая информация передана пограничной службе», – сказал он.

По закону, дипломатические паспорта Республики Армения выдаются Президенту Республики Армения, депутатам Национального Собрания Республики Армения, Премьер-министру Республики Армения, членам Правительства Республики Армения, Председателю Конституционного Суда Республики Армения, Председателю Кассационного Суда Республики Армения, Генеральному прокурору Республики Армения, Католикосу Всех Армян, членам Совета безопасности, Председателю Центрального банка Республики Армения, председателям постоянно действующих комиссий (советов), созданных законами Республики Армения, губернаторам Республики Армения (мэру города Еревана), дипломатам, а в отдельных случаях - другим лицам с разрешения Президента Республики Армения.

Дипломатические паспорта также выдаются членам семей Президента Республики Армения, Председателя Национального Собрания Республики Армения, Премьер-министра Республики Армения, Председателя Конституционного Суда Республики Армения, а также членам семей дипломатов при отбытии на службу в иностранные государства.