Армения примет участие в учениях НАТО, которые пройдут в Грузии

Армения примет участие в учениях НАТО «Достойный партнер- 2018» (Noble Partner- 2018), которые пройдут в Грузии, группой в составе 4 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Армения примет участие в учениях НАТО. В Грузию поедет группой в составе 4 офицеров ВС Армении», - сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян. Учения пройдут 1-15-го августа.