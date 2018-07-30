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Армения примет участие в учениях НАТО, которые пройдут в Грузии


Армения примет участие в учениях НАТО «Достойный партнер- 2018» (Noble Partner- 2018), которые пройдут в Грузии, группой в составе 4 человек. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.  

«Армения примет участие в учениях НАТО. В Грузию поедет группой в составе 4 офицеров ВС Армении», - сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.   Учения пройдут 1-15-го августа.


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