Визит премьера в Санкт-Петербург — что посчитал важным Никол Пашинян

Участие премьер-министра РА Никола Пашиняна в очередном заседании Евразийского межправительственного совета стало поводом определенных инсинуаций.

Дело в том, что после конституционных преобразований в Армении премьер-министр РА, исходя из нового статуса, был уполномочен участвовать в работе высшего совета ЕАЭС, то есть в формате глав государств. Напомним, что еще в мае Никол Пашинян участвовал в подобной встрече в Сочи. Так что участие премьера еще и в заседании межправительственного совета породило определенные вопросы. Как прокомментировал сам премьер, его участие обусловлено наличием некоторых несоответствий в правовом поле.

В статье 14 договора «О Евразийском экономическом союзе» отмечается: «Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов». Таким образом, до тех пока в Договоре отдельным протоколом не зафиксированы соответствующие изменения, с точки зрения эффективности работы Совета весьма важно было участие премьер-министра РА в заседании. Следует отметить, что в ходе заседания обсуждались вопросы совершенствования правово-нормативной базы ЕАЭС, в том числе и вышеупомянутые несоответствия, вероятно, они носят временный характер и в ближайшем будущем будут соответствующим образом урегулированы.

В своем выступлении в Санкт-Петербурге премьер обратился к определенным вопросам повестки, в числе которых были и вопросы цифровизации, таможенного сотрудничества, формирования общего газового рынка, промышленного сотрудничества, создания органа по расследованию авиакатастроф, импортозамещения в некоторых приоритетных сферах и др.

Важно, что Н.Пашинян подчеркнул успехи Армении в цифровизации и видение будущего, а также важность обмена опытом в цифровой повестке, где Армения может обеспечить положительный вклад.

Другой вопрос – необходимость отметить положительные сдвиги в результате создания общего газового рынка, особенно с учетом сотрудничества Армении и России в сфере газоснабжения, а также чувствительность имевших место в последнее время обсуждений ценообразования.

В этом и других вопросах многостороннего сотрудничества следует учитывать особенности стран-членов ЕАЭС, а также обеспечение для них равных возможностей. В случае Армении существенное значение имеют как правого-политические особенности страны, так и эксклавное положение по отношению к другим странам ЕАЭС, преодоление чего – важнейшая задача Армении.

С точки зрения повышения эффективности сотрудничества в рамках ЕАЭС другим важным вопросом является полное раскрытие и использование возможностей, предоставленных структурой, а также обеспечение сотрудничества с другими экономическими зонами, где Армения может стать своеобразным мостом.

В рамках визита Н.Пашиняна в Санкт-Петербург весьма важна была и встреча с десятками армянских бизнесменов. Учитывая важность привлечения новых инвестиций в вопросе экономического развития Армении, премьер подчеркнул те процессы в стране, которые окажут положительное влияние на экономическую деятельность в Армении. Особо было подчеркнуто, что борьба с коррупцией никоим образом не направлена против бизнеса – наоборот, она создает более надежную и безопасную, а также максимально доступную бизнес-среду

Подводя итоги, отметим, что периодические встречи с партнерами ЕАЭС в рамках организации, а также двусторонние встречи дают возможность обсудить и пересмотреть имеющиеся препятствия в отношениях, решить проблемы, а также сделать максимально эффективным членство Армении в этом союзе. Следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится осенью этого года в Беларуси.