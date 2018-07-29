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Визит премьера в Санкт-Петербург — что посчитал важным Никол Пашинян


Участие  премьер-министра РА  Никола Пашиняна в очередном заседании Евразийского межправительственного совета стало поводом определенных  инсинуаций.

Дело в  том, что после  конституционных преобразований в  Армении  премьер-министр РА, исходя из нового статуса, был уполномочен участвовать в работе  высшего совета  ЕАЭС, то есть в формате  глав  государств. Напомним, что еще в  мае  Никол Пашинян участвовал в  подобной  встрече в Сочи. Так  что участие  премьера еще и в  заседании межправительственного совета  породило определенные  вопросы.  Как  прокомментировал сам премьер, его участие  обусловлено наличием некоторых несоответствий в  правовом поле. 

В статье 14 договора «О Евразийском экономическом союзе» отмечается: «Межправительственный совет является органом Союза, состоящим из глав правительств государств-членов». Таким образом, до тех пока в Договоре  отдельным протоколом не зафиксированы  соответствующие  изменения, с точки зрения  эффективности работы  Совета весьма  важно было участие  премьер-министра РА  в  заседании.  Следует отметить, что в  ходе  заседания обсуждались вопросы совершенствования  правово-нормативной  базы ЕАЭС, в  том числе и вышеупомянутые  несоответствия, вероятно, они  носят временный характер и в ближайшем будущем будут соответствующим образом урегулированы.   

В  своем выступлении в  Санкт-Петербурге премьер обратился к  определенным вопросам повестки, в  числе  которых были и вопросы цифровизации, таможенного сотрудничества, формирования  общего газового рынка, промышленного сотрудничества, создания  органа по расследованию авиакатастроф, импортозамещения в некоторых приоритетных сферах и др.

Важно, что Н.Пашинян подчеркнул успехи Армении в  цифровизации и видение  будущего, а  также важность обмена  опытом в цифровой повестке, где  Армения  может обеспечить положительный вклад. 

Другой вопрос – необходимость отметить положительные сдвиги в  результате создания общего газового рынка, особенно с учетом сотрудничества Армении и России в  сфере газоснабжения, а также чувствительность имевших место в  последнее время обсуждений  ценообразования.

В этом и других вопросах многостороннего сотрудничества следует учитывать особенности стран-членов  ЕАЭС, а  также  обеспечение  для них равных возможностей.  В случае  Армении существенное  значение  имеют как правого-политические  особенности страны, так  и эксклавное  положение по отношению к  другим  странам ЕАЭС, преодоление  чего – важнейшая задача Армении.

С точки  зрения  повышения  эффективности сотрудничества  в рамках ЕАЭС другим  важным вопросом является полное  раскрытие  и использование  возможностей, предоставленных структурой, а также обеспечение  сотрудничества с другими экономическими зонами, где Армения  может стать своеобразным мостом. 

В рамках визита  Н.Пашиняна  в  Санкт-Петербург весьма  важна была и встреча с десятками армянских бизнесменов. Учитывая важность привлечения новых инвестиций в вопросе  экономического развития  Армении, премьер  подчеркнул те процессы  в стране, которые  окажут положительное  влияние  на экономическую деятельность в  Армении. Особо было подчеркнуто, что борьба  с коррупцией никоим образом не  направлена  против  бизнеса – наоборот, она  создает более надежную и безопасную, а также максимально доступную бизнес-среду

Подводя итоги, отметим, что периодические  встречи с партнерами ЕАЭС  в рамках организации, а  также двусторонние  встречи дают возможность  обсудить и пересмотреть имеющиеся препятствия в  отношениях, решить проблемы, а также сделать максимально эффективным членство Армении в этом союзе. Следующее заседание  Евразийского межправительственного совета  состоится осенью этого года  в  Беларуси.

 

 

 




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