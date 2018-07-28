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Суд удовлетворил ходатайство об аресте Роберта Кочаряна


Суд принял решение об удовлетворении ходатайства об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Как сообщает Арменпресс, об этом сообщил журналистам адвокат экс-президента Арам Орбелян.

Суд принял решение об аресте. Завтра в 12:00 я и команда адвокатов представим подробности на пресс-конференции”, - сказал адвокат.




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