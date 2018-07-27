Заместитель министра иностранных дел Армении принял советника президента Франции

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Карен Назарян 27-го июля принял советника президента Франции Жана-Марка Бертона. Во встрече также принимал участие посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе встречи стороны коснулись прошедшей ранее в Брюсселе встречи Пашиняна и Макрона, подготовки намеченного в Ереване в октябре саммита Франкофонии, а также вопросов относительно намеченного государственного визита президента Франции в Армению.

Собеседники с удовлетворением отметили ход межгосударственного содержательного диалога в политической и экономической сферах и обсудили повестку дня армяно-французского сотрудничества в образовательной, научной и культурной областях.