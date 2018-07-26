Президент Армении встретился с выпускниками Школы лидерства

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня встретился с выпускниками Школы лидерства 2017-2018гг.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, состоялась непринуждённая беседа с молодыми людьми, в ходе которой президент в формате диалога ответил на их вопросы о перспективах развития страны, существующих вызовах, возможностях использования потенциала рассеянного по миру армянства и о многом другом. Участники встречи также поделились с президентом своими мнениями и точками зрения.

Президент Саркисян счёл существенным наличие видения развития государства. «Мы должны не только сформировать видение, но и понимать, как и в каком направлении будет развиваться мир в предстоящие 20-30 лет. Нужно иметь созвучную с видением программу, в которой будут чётко обозначены обеспечивающие прогресс сферы и мы должны всячески поощрять их развитие», - отметил президент.

Подчеркнув роль молодых людей как завтрашних лидеров, президент отметил, что они обладают важным потенциалом, и призвал к активному участию в деле развития страны.