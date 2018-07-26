Министерство здравоохранения Армении дает советы, как сопротивляться жаре, предупредить перегрев организма, избегать пищевых инфекций, отравлений и пр. Как передает «Арменпресс», в частности, Министерство здравоохранения Армении дает следующие советы:

- избегать прямых лучей солнца, особенно, в период времени 12:00-17:00, стараться ходить в тени,

- защищаться от УФО: носить холовные уборы, солнцезащитные очки, зонтики, одеваться в белое и светлое, свободное и дышащее платье,

- пить больше воды, до 3 л в день, можно и в виде напитков – тан, минеральные воды, соки без сахара.

- не злоупотреблять кофеиносодержащими и сладкими продуктами.

- не покупать на улицах скоропортящиеся продукты,

- не находиться в запертх помещениях без вентиляции воздуха, не оставлять детей в запертх машинах,

- активнее работать в прохладное время суток, избегать тяжелой нагрузки на воздухе в жаркие часы.

- для ранимых групп населения – детей, беременных, пожилых, хринических больных, желателен сон в дневные часы или же отдых лежа, что облегчает теплообмен и регуляцию кровообращения.

Ранее Министерство здравоохранения Армении предупреждало о росте кишечных инфекций и призывало граждан воздержаться от самолечения. Как сообщает пресс-служба ведомства, по сравнению с прошлогодними показателями того же сезона, в республике отмечается динамика роста кишечных инфекционных заболеваний. В частности, в июне прошлого года было зарегистрировано 988 случаев заболеваний, а в этом году – 1107.В результате проведенных лабораторных исследований были обнаружены разные бактерии (в частности, шигелла, сармонела, эшерихии) и вирусы (в частности, энтеровирусы, норовирусы, ротавирусы). Активизация болезней, связанных с кишечными инфекциями, характерна для летних месяцев и обуславливается также отрицательным воздействием высокой температуры воздуха и ультрафиолетового излучения на человеческий организм.Распространению инфекционных болезней, в частности – кишечных, способствует реализация в открытых, не предназначенных для этого пунктах пищевых продуктов, требующих определенных условий хранения, в том числе – быстропортящихся, нуждающихся в особых условиях хранения или обработки (мясо, мясные продукты, молочные продукты, кондитерские изделия с кремом, детское питание, неупакованная пища, пирожки, пончики, шашлык, грили, сэндвичи с быстро портящимися продуктами, морепродукты). Возбудители инфекций интенсивно размножаются также в декоративных водоемах, реках и озерах.Симптомы кишечных инфекцийСвойственные кишечным инфекциям симптомы – слабость, повышение температуры, боли в животе, понос, тошнота и рвота."Министерство здравоохранения рекомендует при появлении подобных симптомов не заниматься самолечением и обратиться за медицинской помощью, так как неправильное лечение может привести к осложнениям или формированию хронических форм заболевания. Воздержитесь от приема антибиотиков без назначения врача, так как они зачастую малоэффективны, а в случае вирусных инфекций - бесполезны, даже опасны", - отмечается в сообщении.Как снизить риск заразитьсяВо избежание заражения необходимо мыть мылом руки перед едой и после посещения санузла, тщательно мыть фрукты и овощи под проточной водой, по возможности пить бутилированную или кипяченую воду, остерегаться контактов с больными людьми, особенно с клиническими синдромами кишечных болезней.Более того, Минздрав призывает остерегаться покупки пищевых продуктов, нуждающихся в особой обработке или хранении, если они находятся под прямыми лучами солнца или осадками, а также не защищены от пыли, выбросов автомобилей, не покупать грибы у частных лиц, приобретать только свежие не просроченные продукты, не использовать те же столовые приборы для сырых и обработанных продуктов, готовить продукты при температуре не ниже 70 градусов.Рекомендуется купаться только в предназначенных для этого бассейнах, где проводится санитарная очистка и работы по контролю качества воды, стараться исключить проглатывание воды в водоемах, особенно детям, защищать пищу от мух и других насекомых.