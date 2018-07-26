В интервью телекомпании Al-Jazeera Никол Пашинян сказал о готовности встретиться с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью известной программе «Talk to Al Jazeera» телекомпании Al-Jazeera, в котором были затронуты вопросы борьбы с коррупцией, карабахского конфликта, закрытых границ с Турцией. Как передает «Арменпресс», интервью будет в эфире 28-го июля.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал о готовности встретиться с Алиевым лицом к лицу. Он также сказал, что Армения готова установить дипломатические отношения с Турцией без предусловий, и что с армянской стороны эта граница не была закрыта никогда.

Он рассказал также, что после революции в Армении создано для всех развное кон курентное поле, а правительство Армении гарантирует безопасность любых инвестиций.