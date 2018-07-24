Гарегин Второй выразил соболезнования Архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму Второму

Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин Второй 24 июля направил телеграмму соболезнования Архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму Второму по случаю лесных пожаров в Аттическом районе Афин, в котором погибли несколько десятков людей.

Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина, Его Святейшество Гарегин Второй выразил соболезнования греческому народу и семьям погибших от имени Высшего духовного совета Эчмиадзина.

«Пусть с Божьей помощью греческий народ преодолеет эти трудности и проживает в мире и безопасности», - говорится в послании.