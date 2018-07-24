Гарегин Второй выразил соболезнования Архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму Второму
Верховный Патриарх и Католикос Всех Армян Его Святейшество Гарегин Второй 24 июля направил телеграмму соболезнования Архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму Второму по случаю лесных пожаров в Аттическом районе Афин, в котором погибли несколько десятков людей.
Как сообщили Арменпресс в пресс-канцелярии Св.Эчмиадзина, Его Святейшество Гарегин Второй выразил соболезнования греческому народу и семьям погибших от имени Высшего духовного совета Эчмиадзина.
«Пусть с Божьей помощью греческий народ преодолеет эти трудности и проживает в мире и безопасности», - говорится в послании.
- 18:02 Председатель Национального Собрания Армении направил соболезнование председателю парламента Греческой Республики
- 17:50 Предстоящие на 25 июля мероприятия
- 17:27 Бако Саакян провел встречи с группой активистов Арцахского движения и представителями сферы государственного управления
- 17:22 Стартовали работы по разработке государственного бюджета Республики Армения на 2019 год
- 17:13 Премьер-министр Армении направил телеграмму соболезнования премьер-министру Греции
- 17:12 Президент Республики Армения направил телеграмму соболезнования президенту Греции
- 16:38 Гарегин Второй выразил соболезнования Архиепископу Афинскому и всея Эллады Иерониму Второму
- 16:22 Евросоюз проведет в Женеве консультации по созданию центров для мигрантов
- 16:20 Армия обороны Арцаха может парализовать экономику Азербайджана: Левон Мнацаканян
- 15:51 Вачаган Казарян уплатил залог в размере 1 млрд драмов и вышел на свободу
- 15:12 В «Кэтрин-Групп» и еще в трех компаниях назначены комплексные налоговые проверки
- 15:11 В Китае заявили, что торгуют нефтепродуктами с КНДР без нарушения санкций
- 15:00 В июне и в июле число пожаров в Армении выросло
- 14:40 Как до, так и после апрельской войны проводились работы по оснащению боевых постов
- 14:20 Reuters: число жертв лесных пожаров в Греции превысило 60 человек
- 14:00 Обнаруженные у Манвела Григоряна автомобили не имеют отношения к Армии обороны: Левон Мнацаканян
- 13:55 Иран примет контрмеры, если США заблокируют экспорт иранской нефти
- 13:46 Возбуждено уголовное дело по поводу ограбления дома судьи Апелляционного суда Армении
- 13:37 В случае соответствующего обращения, Армения готова помочь Греции
- 13:29 В данный момент Роберт Кочарян – не в Армении, однако 26-го июля на допрос он явится
- 13:27 Ситуация на передовой спокойная, случаев нарушения режима прекращения огня стало намного меньше
- 13:20 Источник: ЕК активирует механизм гражданской обороны ЕС для помощи Греции
- 13:13 Конгрессмены США призывают Трампа встретиться с Николом Пашиняном
- 13:05 Среди жертв и пострадавших от пожаров в Греции граждан Армении и армян нет: Посольство Армении в Греции
- 12:51 В Арцахе трудно найти госчиновника, чей сын не служил бы в армии: Левон Мнацаканян
- 12:37 В ИТУ «Армавир» обнаружили резиновые перчатки, наполненные остро пахнущей жидкостью
- 12:21 СМИ: в Пакистане неизвестный расстрелял митингующих
- 12:01 Глава МИД ФРГ заявил, что Европа не позволит Трампу запугать себя импортными пошлинами
- 11:44 Противник открыл стрельбу в направлении Барекамавана: сейчас ситуация спокойная
- 11:31 СМИ: во Вьетнаме 27 человек погибли из-за вызванных тайфуном наводнений и ливней
- 11:15 Посольство Армении в Греции задействовало горячую линию для пострадавших от пожаров граждан Армении
- 11:12 Председатель НС Армении Ара Баблоян поздравил со столетним юбилеем Всеармянского спортивного союза
- 11:06 Армен Саркисян поздравил президента Узбекистана с днем рождения
- 10:44 Однопартийцы Эрдогана напали на выступавшего в Меджлисе оппозиционного депутата
- 10:34 Reuters: Южная Корея сократит число охранных постов на границе с КНДР
10:17, 18.07.2018
Просмотрели 2348 раз Новый председатель Комитета ГА РА хочет сделать Армению узнаваемой на карте мира
13:27, 21.07.2018
Просмотрели 2009 раз Арарат Мирзоян – американским армянам: у нас есть беспрецедентная возможность повысить авторитет армянского народа
10:46, 17.07.2018
Просмотрели 1549 раз Помогали угрожающей нам стране: посол Армении раскритиковал Словакию за поставки оружия Азербайджану
21:02, 17.07.2018
Просмотрели 1442 раз Никол Пашинян присутствовал на открытии памятника Араму Манукяну
15:23, 21.07.2018
Просмотрели 1312 раз Никол Пашинян не считает безосновательным утверждения, что «пургу» в соцсетях провоцируют какие-то силы