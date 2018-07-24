Как до, так и после апрельской войны проводились работы по оснащению боевых постов

До военных действий в апреле 2016 года также проводились работы по оснащению боевых постов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Степанакерте 24 июля заявил министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

«Возможно, состояние работ не было удовлетворительным. Просто после апрельских военных действий были проведены более широкомасштабные работы. С 2015 года, как я стал главой МО Арцаха, ведутся работы по оснащению боевых постов», - сказал Мнацканян.