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Как до, так и после апрельской войны проводились работы по оснащению боевых постов


До военных действий в апреле 2016 года также проводились работы по оснащению боевых постов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами в Степанакерте 24 июля заявил министр обороны Арцаха Левон Мнацаканян.

«Возможно, состояние работ не было удовлетворительным. Просто после апрельских военных действий были проведены более широкомасштабные работы. С 2015 года, как я стал главой МО Арцаха, ведутся работы по оснащению боевых постов», - сказал Мнацканян.


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