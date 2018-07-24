Противник открыл стрельбу в направлении Барекамавана: сейчас ситуация спокойная

Противник открыл стрельбу в направлении села Барекамаван Тавушской области, серьезного урона не было. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.

«Противник открыл стрельбу в направлении села Барекамаван Тавушской области, вечером 22-го июля, в районе с 22:00 до 23:00. Стрельба велась из стрелкового оружия. Ничего серьезного. Сейчас ситуация спокойная»,- сказал пресс-секретарь МО Армении Арцрун Ованнисян.