Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июль

Армен Саркисян поздравил президента Узбекистана с днем рождения


Президент Армении Армен Саркисян сегодня, 24 июля,  направил поздравительное послание президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву  в связи с днем его  рождения. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Армен Саркисян пожелал Шавкату Мирзиёеву крепкого здоровья и успехов, народу Узбекистана – мира и процветания.


Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации