Открытость, прозрачность, равные условия: Министерство диаспоры Армении представляет свою новую политику проведения тендеров

Министерство диаспоры Армении представляет свою новую политику проведения тендеров, а именно, открытость, прозрачность, равные условия для всех. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал замминистра диаспоры Армении Давид Саргсян. По его словам, они намерены представлять возможность участвовать в тендерах всем организациям, которые того пожелают.

Такой подход избран и в тендере, объявленном по программе «Шаг домой». По последним данным, для участия в тендере заявку подали 3 организации.

Имя победителя станет известно 24-го июля.

«Победителем станет организация, насвавшая самую низкую цену. Мы намерены представить возможность участвовать в тендерах всем организациям, которые того пожелают. Не будет предварительного сговора, мы обеспечим открытость, прозрачность, равные условия для всех»,- рассказал замминистра диаспоры Армении Давид Саргсян. По его словам, тендер объявлен на обеспечение программы «Шаг домой» питанием, транспортом, майками, кепками, канцтоварами и пр. Общая стоимость программы - 46 млн драмов.

Программа «Шаг домой» объединила прежние 2 программы: «Иди домой» и «Летняя школа диаспоры». Программа «Шаг домой» предназанчена для молодежи диаспоры в возрасте 13-21 лет, и будет проходить с 10-го по 24-е августа. Предполагается принять в Армении 500 человек из диаспоры.

Участники программы «Шаг домой» будут жить в домах у местных жителей, семья премьер-министра уже пригласила одного человека, пока есть нужда еще в 150 семьях, которые смогут принять юнощей и девущек из диаспоры на эти 2 недели.

Запланирована насыщенная программа, будут проводиться уроки армянского, экскурсии по всей Армении, и пр.