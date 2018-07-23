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Гор Саакян выиграл золотую медаль на Юношеском чемпионате Европы


Члены сборной Армении по тяжелой атлетике успешно стартовали на Юношеском чемпионате Европы, который является рейтинговым для предстоящих юношеских Олимпийских игр турниром.

Как сообщает Арменпресс, Гор Саакян (50 кг) выиграл золотую медаль среди юнош до 15 лет. Другой представитель Армении Жора Саркисян получил 0, не сумев реализовать ни одну из трех подходов.


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