Церемония запуска серийного производства новой ракеты "Факур" класса "воздух - воздух" состоялась в понедельник в Иране. Об этом сообщает агентство Tasnim.

"Факур" - ракета среднего радиуса, созданная в соответствии с последними мировыми технологиями. Эта ракета может поражать различные самолеты", - заявил присутствовавший на церемонии министр обороны страны бригадный генерал Амир Хатами.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, он подчеркнул, что ракета разработана и будет производиться в Иране. "Некоторые страны только импортируют технологии, однако не могут доработать или произвести новые образцы [вооружения]. Сильная страна, подобная Исламской Республике Иран, при помощи развитой научной и технологической базы способна создавать новые модели ракет такого типа", - сказал министр.

По данным ISNA, речь идет о финальном варианте ракеты "Факур-90", которая впервые была представлена на военном параде в 2013 году.

Иран на протяжении многих лет занимается развитием своей ракетной индустрии. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету "Мескат", дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров.