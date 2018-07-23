Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 23-07-18

ЕРЕВАН, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 23 июля, курс доллара США вырос на 0.38 драмa и составил 481.00 драм. Курс евро вырос на 2.37 драмa и составил 562.53 драм. Курс российского рубля вырос на 0.04 драмa и составил 7.62 драм. Курс британского фунта вырос на 5.35 драмa и составил 631.07 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 188.07 драмa и составила 19002.01 драм. Цена серебра сократилась на 0.89 драмa и составила 237.69 драм. Цена платины выросла на 411.82 драмa и составила 12742.75 драм.