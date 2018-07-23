А.Ашотян: «Парламент будет требователен к правительству в реализации Соглашения РА – ЕС»

23 июля председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян встретился с депутатом Бундестага ФРГ Кристофом Плосом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

На встрече присутствовали руководитель региональной программы “Политический диалог: Южный Кавказ” Томас Шрапел и руководитель Армянского филиала Л.Марукян.

Приветствуя гостей в НС, А.Ашотян подчеркнул важность развития существующих между парламентами связей.

В ходе встречи стороны обратились к перспективам экономического развития между двумя странами. Немецкий парламентарий, отметив явный интерес в Германии к вложению инвестиций в Армении, в этом русле подчеркнул важность обеспечения инвестиционной безопасности.

Собеседники коснулись также Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС, в связи с которым председатель комиссии подчеркнул, что документ – внешнеполитическое достижение прежних властей, и парламент будет требователен к правительству относительно реализации Соглашения РА - ЕС.

А.Ашотян выразил надежду, что парламент Германии также вскоре пополнит ряд стран, ратифицировавших Соглашение.

В связи с проблемами внешней политики и политики безопасности председатель комиссии отметил, что Армения будет продолжать проводимую прежними властями политику, пытаясь делать возможное для ведения своей внешней политики по принципу совмещения, а не противопоставления интересов геополитических акторов.

Затронуты также последние процессы в Армении, обсуждены вопросы реформ избирательного законодательства. Г-н Ашотян в процессе реформ ИК выделил становление избирательных преобразований на базе широкого политического консенсуса, вовлечения гражданского общества и международных стандартов, в частности предложений Венецианской комиссии и БДИПЧ/ОБСЕ.

Председатель комиссии отметил, что, независимо от проходящих в Армении внутриполитических развитий, в вопросах безопасности и внешней политики даже находящиеся на разных полюсах политические силы попытаются сделать все возможное для соблюдения государственных интересов Армении.