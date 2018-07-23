После инцидента в Панике мы должны довольствоваться только извинениями: Карен Кочарян

В инциденте с российскими военнослужащими в Панике я не визу политического подтекста. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал политтехнолог Карен Кочарян.



«Не все гладко в армяно-российских отношениях, но не думаю, что здесь был политический аспект. Россияне попросили прощения на разных уровнях, и этого должно быть достаточно, поскольку не надо портить отношения с разными странами, особенно, поскольку не было жертв»,- сказал политтехнолог Карен Кочарян.

По его словам, в вопросе урегулирования карабахского конфликта сейчас сопредседатели Минской группы ОБСЕ находятся в состоянии ожидания, поскольку апрельские события в Армении оказались для них неожиданностью.



«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предполагали, что переговорный процесс должен был активизироваться после того, как Серж Саргсян стал премьер-министром, а Ильхам Алиев был переизбран раньше законного срока. Однако произошла революция, и сейчас сопредседатели Минской группы ОБСЕ снова должны встретиться со сторонами переговоров»,- сказал политтехнолог Карен Кочарян.

По его словам, что касается выборов в совет старейшин Еревана и досрочных выборов в НС Армении, то партия «Гражданский договор» пойдет на выборы вне блоков.

«Эдмон Марукян и Арам Саргсян – подчеркнутые прозападники, и Никол Пашинян не пойдет с ними на выборы, чтобы не портить отношений с РФ»,- сказал политтехнолог Карен Кочарян.

По его словам, возможно, что блок сохранится в выборах в совет старейшин Еревана, однако при этом многие вопросы подлежат пояснению.