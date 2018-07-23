Офис Защитника прав человека Арцаха продолжает держать в центре внимания вопросы как надлежащего законодательства, так и формирования применимой юридической практики в области свободы собраний. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Офиса Защитника прав человека Арцаха.

Закон о свободе собраний Арцаха вошел в силу 12-го июля, и достаточные знания о его постулатах необходимы всем сторонникам процесса – органам местного самоуправления, полиции, организаторам собраний и пр.

По этому поводу Защитник прав человека Арцаха представил соображения по поводу формирования применимой юридической практики в области свободы собраний, в частности:

Участники собраний должны осознавать, что организатор-руководитель собрания реешает его ход, предоставляет голос и пр. Организатор собрания и представитель полиции должны сотрудничать, обеспечивая должный уровень лорганизованности собрания, в том числе, удаляя с него правонарушителей и пр. Организатор собрания назначает координаторов-распорядителей, которые должны носить на себе опознавательные знаки.

Недопустимо провозглашение в ходе собрания откровенно оскорбительных лозунгов, речевок, скандирования и пр. Злоупотребление правами человека так же опасно с точки зрения становления этого института, как и попирание прав человека со стороны должностных лиц.