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Защитник прав человека Арцаха представил соображения по поводу формирования применимой юридической практики в области свободы собраний


Офис Защитника прав человека Арцаха продолжает держать в центре внимания вопросы как надлежащего законодательства, так и формирования применимой юридической практики в области свободы собраний. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Офиса Защитника прав человека Арцаха.

Закон о свободе собраний Арцаха вошел в силу 12-го июля, и достаточные знания о его постулатах необходимы всем сторонникам процесса – органам местного самоуправления, полиции, организаторам собраний и пр.

По этому поводу Защитник прав человека Арцаха представил соображения по поводу формирования применимой юридической практики в области свободы собраний, в частности:

  1. Участники собраний должны осознавать, что организатор-руководитель собрания реешает его ход, предоставляет голос и пр.
  2. Организатор собрания и представитель полиции должны сотрудничать, обеспечивая должный уровень лорганизованности собрания, в том числе, удаляя с него правонарушителей и пр.
  3. Организатор собрания назначает координаторов-распорядителей, которые должны носить на себе опознавательные знаки.
Недопустимо провозглашение в ходе собрания откровенно оскорбительных лозунгов, речевок, скандирования и пр. Злоупотребление правами человека так же опасно с точки зрения становления этого института, как и попирание прав человека со стороны должностных лиц.


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