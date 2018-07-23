Защитник прав человека Арцаха представил соображения по поводу формирования применимой юридической практики в области свободы собраний
Офис Защитника прав человека Арцаха продолжает держать в центре внимания вопросы как надлежащего законодательства, так и формирования применимой юридической практики в области свободы собраний. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Офиса Защитника прав человека Арцаха.
Закон о свободе собраний Арцаха вошел в силу 12-го июля, и достаточные знания о его постулатах необходимы всем сторонникам процесса – органам местного самоуправления, полиции, организаторам собраний и пр.
По этому поводу Защитник прав человека Арцаха представил соображения по поводу формирования применимой юридической практики в области свободы собраний, в частности:
- Участники собраний должны осознавать, что организатор-руководитель собрания реешает его ход, предоставляет голос и пр.
- Организатор собрания и представитель полиции должны сотрудничать, обеспечивая должный уровень лорганизованности собрания, в том числе, удаляя с него правонарушителей и пр.
- Организатор собрания назначает координаторов-распорядителей, которые должны носить на себе опознавательные знаки.