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В Астхашене будет новый водопровод — госминистр Арцаха Мартиросян принял представителей  SPFA


Госминистр  Арцаха  Григорий Мартиросян 22 июля принял директора  Армянского филиала французской благотворительной организации  SPFA Абеднака Акопяна и ответственного за строительные программы  Ованеса  Асояна. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата  госминистра Арцаха, Григорий Мартиросян высоко оценил проводимые в  Арцахе программы  организации, особенно обеспечение  питьевой водой, выразив  удовлетворение, что помимо государственных, благотворительные организации также содействуют в  этом вопросе. 

«Как  и прежде, мы  готовы тесно сотрудничать с фондом. Хочу  выразить благодарность как  благотворителям, так  и фонду «Седрик Мартен», который содействует проводимым в Арцахе программам через   SPFA», - подчеркнул Мартиросян.

Директор Армянского филиала  SPFA Абеднак Акопян представил Григорию Мартиросяну программы  в социальной, образовательной и др. областях, заверив, что они продолжатся и впредь. В  частности, он отметил, что в  настоящее время продолжается строительство водопровода общины  Астхашен Аскеранского района, который предположительно будет сдан в  эксплуатацию в  сентябре  текущего года.

В ходе встречи обсуждались также программы по круглосуточному водоснабжению фондом передовой, а также вопросы, касающиеся сотрудничества  с правительством.




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