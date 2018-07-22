В Астхашене будет новый водопровод — госминистр Арцаха Мартиросян принял представителей  SPFA

Госминистр Арцаха Григорий Мартиросян 22 июля принял директора Армянского филиала французской благотворительной организации SPFA Абеднака Акопяна и ответственного за строительные программы Ованеса Асояна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата госминистра Арцаха, Григорий Мартиросян высоко оценил проводимые в Арцахе программы организации, особенно обеспечение питьевой водой, выразив удовлетворение, что помимо государственных, благотворительные организации также содействуют в этом вопросе.

«Как и прежде, мы готовы тесно сотрудничать с фондом. Хочу выразить благодарность как благотворителям, так и фонду «Седрик Мартен», который содействует проводимым в Арцахе программам через SPFA», - подчеркнул Мартиросян.

Директор Армянского филиала SPFA Абеднак Акопян представил Григорию Мартиросяну программы в социальной, образовательной и др. областях, заверив, что они продолжатся и впредь. В частности, он отметил, что в настоящее время продолжается строительство водопровода общины Астхашен Аскеранского района, который предположительно будет сдан в эксплуатацию в сентябре текущего года.

В ходе встречи обсуждались также программы по круглосуточному водоснабжению фондом передовой, а также вопросы, касающиеся сотрудничества с правительством.