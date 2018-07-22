Маркос Пизелли участвовал в победной игре  «Актобе»

Три футболиста национальной сборной Армении участвовал в игре очередного тура первенства Казахстана.

Как передает Арменпресс, в 19 туре «Актобе» играла с «Жентису» и одержала победу со счетом 2:1. Член национальной сборной Армении Маркос Пизелли участвовал в течение всего матча. В составе «Жентису» играл Камо Ованисян. Эдгар Малакян был в стартовом составе, но на 77 минуте его заменили.

По итогам этого тура «Актобе» на 6 месте, «Жентису» - на 7-ом.