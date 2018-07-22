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Маркос Пизелли участвовал в победной игре  «Актобе»


Три футболиста  национальной сборной  Армении участвовал в игре  очередного тура  первенства Казахстана.

Как передает Арменпресс, в 19 туре «Актобе» играла с «Жентису» и одержала победу  со счетом 2:1. Член национальной  сборной  Армении Маркос Пизелли участвовал в течение  всего матча. В составе  «Жентису» играл Камо Ованисян. Эдгар Малакян был в стартовом составе, но на 77 минуте  его заменили.

По итогам этого тура «Актобе» на 6  месте, «Жентису» - на 7-ом.




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