Клуб «Гандзасар-Капан» также будет защищать кандидатуру Артура Ванецяна на посту главы ФФА

Клуб «Гандзасар-Капан» распространил заявление о том, что с радостью воспринял весть о согласии дректора СНБ РА участвовать в выборах президента ФФА. Об этом Арменпресс сообщили в клубе.

«Клуб «Гандзасар-Капан» будет защищать кандидатуру Артура Ванецяна на посту главы ФФА. Уверены, что он послужит развитию армянского футбола», - говорится в заявлении.

Ранее о защите кандидатуры Артура Ванецяна сообщили клубы «Алашкерт» (чемпион Армении), «Пюник», «Арарат» и гюмрийский «Ширак».

Выборы главы ФФА состоятся осенью. Действующий президент федерации Рубен Айрапетян заверил, что он не будет баллотироваться, если будет выдвинута кандидатура Артура Ванецяна.