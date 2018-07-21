Время в Ереване: 11:07:36,   21 Июль

Клуб «Гандзасар-Капан» также будет защищать кандидатуру Артура Ванецяна на посту главы ФФА


Клуб «Гандзасар-Капан» распространил заявление о том, что с радостью воспринял весть о согласии дректора СНБ РА участвовать в  выборах президента  ФФА. Об этом Арменпресс сообщили в  клубе. 

«Клуб «Гандзасар-Капан»  будет защищать кандидатуру Артура Ванецяна на посту главы ФФА. Уверены, что он  послужит развитию армянского футбола», - говорится в  заявлении.

Ранее о защите  кандидатуры Артура Ванецяна сообщили клубы  «Алашкерт» (чемпион Армении), «Пюник», «Арарат» и гюмрийский  «Ширак».

Выборы  главы  ФФА состоятся осенью. Действующий  президент федерации Рубен Айрапетян заверил, что он не будет баллотироваться, если будет выдвинута кандидатура Артура Ванецяна.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации