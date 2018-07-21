Арцрун Ованисян опубликовал снимки контролируемых территорий, находящихся на азербайджанской стороне

Пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованисян опубликовал сделанные с армянских позиций снимки контролируемых территорий, находящихся на азербайджанской стороне – в Ордубаде и соседних селах.

Как передает Арменпресс, на своей странице в Facebook он сопроводил снимки следующим текстом: «Если это называется контролем, то армянская сторона, оказывается, полностью контролирует Ордван-Ордубад и близлежащие деревни. Снимки сделал я лично».

Ордубад – город в Нахиджеванской автономной республике.