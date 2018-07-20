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Президент Армении поздравил короля Филиппа по случаю Национального праздника Королевства Бельгия


Президент Армении Армен Саркисян 20 июля направил поздравительное послание королю Бельгии Филиппу по случаю Национального праздника Королевства Бельгия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«Мы придаем важность развивающимся в атмосфере взаимного доверия армяно-бельгийским отношениям и заинтересованы в углублении и укреплении эффективного сотрудничества во благо наших народов».


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