Премьер-министр Армении принял специального представителя действующего председателя ОБСЕ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял специального представителя действующего председателя ОБСЕ Паолу Северино.

Премьер-министр отметил важность дальнейшего развития сотрудничества с ОБСЕ в различных аспектах, в том числе в области борьбы с коррупцией. Никол Пашинян подчеркнул, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов правительства, и исполнительная власть будет продолжать последовательные шаги в этом направлении. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра Армении, в то же время премьер-министр добавил, что Армения считает необходимым обмен опытом в этой сфере с международными партнерами и возможную помощь с их стороны.

Паола Северино поприветствовала мероприятия властей Армении по борьбе с коррупцией, и выразила уверенность, что они будут эффективными. Она подчеркнула, что ОБСЕ готова к активному сотрудничеству с правительством Армении, в том числе с министерством юстиции, для оказания помощи в проведении реформ в области борьбы с коррупцией.

Собеседники выразили уверенность в том, что запланированные реформы будут способствовать снижению коррупционных рисков, что, в свою очередь, станет стимулом для улучшения предпринимательской среды и привлечения иностранных инвестиций.