Допрос второго президента Армении Роберта Кочаряна по делу 1 марта запланирован на 26 июля

Допрос второго президента Армении Роберта Кочаряна в Специальной следственной службе по делу 1 марта запланирован на 26 июля. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал журналистам глава ССС Сасун Хачатрян. Он не исключил, что может быть удовлетворено предложение офиса Кочаряна записать допрос на видео.

«Никаких ограничений в связи с личностями нет. В качестве свидетеля может быть приглашен любой человек, кто предоставит определенную информацию по уголовному делу», - сказал он.

6 июля Роберт Кочарян был вызван на допрос, но не явился, так как его не было в тот момент в Армении. Глава офиса Роберта Кочаряна Виктор Согомонян отметил, что второй президент Армении вернется в Ереван до 25 июля.