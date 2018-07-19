ВМС Канады проведут ротацию боевых кораблей в соединении НАТО в Средиземном море

Фрегат Военно-морских сил Канады HMCS Ville de Quebec сменит на боевом дежурстве в Средиземном море фрегат HMCS St. John’s, который последние полгода находился здесь в составе соединений НАТО. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщили в канадском министерстве национальной обороны.

"HMCS Ville de Quebec сегодня вышел из порта-приписки Галифакс (провинция Новая Шотландия) для участия в операции Reassurance ["Заверение", предполагает участие канадских военных в маневрах НАТО в Центральной и Восточной Европе]", - уточнили в ведомстве.

Канада стала активно направлять своих военных в Европу после начала кризиса на Украине в 2014 году. В частности, канадские истребители СF-18 были размещены на нескольких базах НАТО в Восточной Европе, военные инструкторы из Канады в настоящее время обучают украинских солдат, а в Латвии находится батальон НАТО под управлением канадских военных.