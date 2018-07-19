Передовые ВУЗы Армении с отличием окончили 1308 бакалавров и 1077 магистров, некоторые из них получили работу в своих же ВУЗах. Как передает «Арменпресс», об этом сообщают в ВУЗах.

«В этом ЕГУ с отличием окончили 1052 выпускников, с обычным дипломом - 2764 выпускников. ЕГУ с отличием окончили 624-ը магистра и 428 бакалавров.

Больше всего отличников дал романо-германский факультет - 147, международные отношения – 135, факультет истории - 103 շրջանավարտ»,- сообщили в ЕГУ.

В 2017-2018 учебном году в ЕГУ начали работать около 30 студентов, в этом году 9 из н их продолжат карьеру в ЕГУ.

«В АГЭУ из 1018 бакалавров 250 окончили учебу с отличием, 171 магистров также окончили учебу с отличием»,- сообщили в АГЭУ.

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