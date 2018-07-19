Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил выяснить число кредитных программ, по которым Армения продолжает делать платежи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выяснил, что Армения продолжает выплачивать суммы по кредитам, которые были не завершены или не осуществлены без вины со стороны правительства Армении. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в начале заседания правительства Армении.

«В ходе рабочих совещаний я выяснил, что Армения продолжает выплачивать суммы по кредитам, которые были не завершены или не осуществлены без вины со стороны правительства Армении. Мы должны понять эту ситуацию и обсудить ее»,- сказал он.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил министрам выяснить по своим ведомствам число подобных программ и прееддставить их в аппарат правительства. «Эта ситуация, как минимум, странная, надо в ней разобраться, не хочу давать преждевременных оценок»,- сказал он.