Никол Пашинян считает инцидент в Панике провокацией, направленной против армяно- российских дружественных отношений

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает инцидент в Панике недопустимой провокацией, направленной против армяно-российских дружественных отношений и властей Армении.

«Хочу четко зафиксировать, что это недопустимый инцидент, считаю его провокацией, направленной против армяно-российских дружественных отношений и властей Армении. Виновных надо найти и наказать. Есть и проблема в том, чтобы понять – в рамках каких процедур должно обсуждать этот инцидент. В любом случае, я знаю, что полиция готовит материалы, и надеюсь, чро дальнейший ход будет эффективным»,- сказал он.

Как сообщалось ранее, Губернатор Ширакской области Армении Карен Саруханян сегодня, 18 июля, встретился с заместителем командира102-й российской военной базы по работе с личным составом полковником Алексеем Полюховичем, чтобы обсудить вопросы, связанные с инцидентом, имевшим место накануне в общине Паник. Об этом сообщается на странице областной администрации в соцсети Facebook.

В начале встречи Карен Саруханян выразил озабоченность по поводу произошедшего, отметив, что такое упущение в работе неприемлемо, особенно когда это причинило беспокойство населению общины.

Как указывается, полковник Алексей Полюхович заранее извинился и отметил, что инцидент – следствие небрежности.

«Уверяю вас, г-н губернатор, что впредь в нашей работе не будет подобного упущения, учения были проведены с целью повышения боевой подготовки военной базы. Мы понимаем, что население было обеспокоено и испугалось, признаем, что допустили упущения и надлежащим образом не проинформировали население общины. Мы проведем служебное расследование, и виновные будут привлечены к ответственности», – сказал он.

Губернатор Ширака подчеркнул важность сотрудничества в работе и своевременного и подобающего информирования о проводимых учениях – с тем, чтобы впредь подобные инциденты были исключены. По словам Алексея Полюховича, военная база в ближайшем будущем проведет день открытых дверей, жители получат возможность пообщаться и ознакомиться с работами, проводимыми на базе.

Карен Саруханян также подчеркнул важность демонтажа бетонных ограждений на улице Ширакаци, а также решения вопроса ограждения полигона «Камхуд».

Алексей Полюхович заверил, что он доложит об озвученных проблемах командиру 102-й РВБ, а на предстоящей встрече с губернатором будет возможность обсудить предпринятые в направлении их решения шаги.

Ранее СМИ написали, что на административной территории села Паник прошли учения, сопровождаемые стрельбой. Извещения о проведении учений жители не получили, поэтому многие из них были напуганы.

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с временным поверенным в делах России Андреем Ивановым, военным и военно-воздушным атташе при посольстве РФ генерал-майором Евгением Булавинцевым и командующим 102-й российской военной базой в Гюмри полковником Владимиром Елкановым.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, на встрече обсуждался инцидент 17 июля в селе Паник Ширакской области с участием российских военнослужащих 102-й военной базы.

Министр обороны потребовал представить подробную информацию об инциденте.

Командующий российской базой сообщил, что учения были включены в программу боеготовности базы в 2018 году, которая была согласована с армянской стороной, и об этом были уведомлены власти Армении.

Тем не менее, принимая во внимание тот факт, что они не рассмотрели возможные неудобства для местных жителей, российская сторона официально извинилась и заверила, что она будет последовательной в уведомлении и планировании событий за пределами российской базы.

Министр обороны Армении призвал к более тесному и более детальному сотрудничеству как с министерством, так и с местными властями в этих вопросах и уделить больше внимания укреплению дружественных отношений с гражданским населением.

Военные учения, проведенные военнослужащими 102- й российской военной базы в Гюмри около села Паник Ширакской области, были проведены с холостыми патронами. В беседе с Арменпресс об этом сказал пресс-секретарь министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Военные учения проводились с холостыми боеприпасами, а не боевыми”, - сказал он.

Учения оказались в центре внимания средств массовой информации, поскольку местные жители связались с полицией из-за звуков стрельбы и взрывов. Пресс-секретарь премьер-министра Никол Пашинян сказал, что дело расследуется.

Министр обороны Армении также встретился с руководством российской базы по этому инциденту. Российские военные официально извинились перед армянской стороной за инцидент.