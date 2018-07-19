С 19-го июля в Турции отменили длившийся около 2 лет режим чрезвычайного положения. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу».

Режим чрезвычайного положения был объявлен после подавления попытки военного переворота в 2016 году, 21-го июля. Затем его продлевали 7 раз.

Власти Турции мотивировали это борьбой с гюленовцами, Рабочей партией Курдистана (PKK), ИГИЛ.

На самом деле, режим чрезвычайного положения был ипользован для подавления диссидентов и оппозиции. Было закрыто несколько десятков газет, журналов, радиостанций, издательств, телеканалов, были арестованы, удалены с работы несколько сотен тысяч людей.

Вечером 15-го июля власти Турции заявили о попыке военного переворота в стране; в свою очередь, военные сделали сообщение о том, что взяли власть в свои руки. Утром 16-го июля повстанцы начали сдаваться, попыка военного переворота была подавлена.

Власти обвинили в организации попытки переворота Фетулла Гюлена – лидера религиозной организации «Хизмет Харекети», считающегося нурсистским (нурчулар), ппропагандирующего ислам. Гюленовцы пропагандируют тершимость, межконфессиональный диалог, совместимость ислама и демократии.

По обвинению в участии в попытке государственного переворота были арестованы, уволены и подвергаются гонениям тысячи последователей Гюлена и те, кого подозревают в связях с ним и с движением«Хизмет Харекети».

Эрдоган пытается добиться экстрадиции Гюлена США, где тот проживает в штате Пенсильвания. Гюлен, в свою очередь, всячески отрицает свою причастность к перевороту и критикует Эрдогана. После подавления попытки военного переворота 15-го июля 2016 года в Турции уволили около 125 тысяч человек, около 40 тысяч человек были арестованы.