Любые конструктивные контакты, которые предпринимают стороны, должны способствовать полному урегулированию проблемы: Захарова

Москва считает, что любые конструктивные контакты, которые предпринимают стороны нагорно-карабахского конфликта, должны идти в общую копилку главной цели и задачи, а именно полного урегулирования этой проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом на очередном брифинге сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос относительно встречи в Брюсселе министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

“Мы не комментируем двусторонние встречи, проходящие без участия России. Но, учитывая, что у России есть связь с этой темой (Минская группа ОБСЕ и т.д.), позволю себе сказать, что мы исходим из того, что любые конструктивные контакты, которые предпринимают стороны, должны идти в общую копилку главной цели и задачи, а именно полного урегулирования этой проблемы.

Еще раз хотела бы подчеркнуть, что комментарии по итогам встречи, насколько она была плодотворной, полезной, перспективной, остаются за непосредственными участниками. Приветствуем все, что обе стороны оценивают как шаг в направлении полного урегулирования или хотя бы продолжения диалога”, - отметила Захарова.