Председатель НС Армении принял члена Бундестага ФРГ А.Вайлера

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 18 июля принял члена Бундестага ФРГ, заместителя председателя парламентской группы дружбы Германия – Южный Кавказ, председателя Германо-армянского форума Альберта Вайлера.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, председатель НС приветствовал визит в Армению А.Вайлера – как доброго друга нашего государства и народа. Г-н Баблоян высоко оценил его усилия и последовательную работу как для наибольшего обогащения повестки двусторонних отношений, так и международного признания Геноцида армян и осуществления проармянской деятельности. Глава законодательного органа выразил уверенность, что армяно-немецкое взаимодействие и впредь будет развиваться и расширяться.

Обратившись к событиям в Армении, спикер парламента отметил, что НС РА содействует всем тем процессам, которые необходимы для государственного строительства и развития общества.

“Армения в аспекте развития демократии отличается от ряда стран региона”, - заметил А.Баблоян и выразил обеспокоенность скоплениями азербайджанских вооруженных сил на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и нахичеванском участке границы с Арменией.

По словам Председателя НС, если азербайджанская сторона прибегнет к агрессивным действиям, то это положит конец демократии как в Армении, так и вообще в регионе, создав серьезнейшие угрозы дальнейшему стабильному развитию. Г-н Баблоян подтвердил, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован исключительно в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ.

А.Вайлер в свою очередь подчеркнул важность еще большего развития и углубления армяно-немецких связей в ряде сфер, в этом вопросе особо выделив роль взаимных визитов различного уровня. Депутат приветствовал факт мирного разрешения последних развитий в Армении, что, по его словам, удостоилось положительной оценки на международной арене. Коснувшись реформ избирательного законодательства РА, А.Вайлер выразил готовность содействовать этому процессу и обменяться опытом, что было с удовлетворением воспринято спикером НС. По словам немецкого депутата, реформы ИК должны проводиться без спешки и быть жизнеспособными для будущего. В этом контексте А.Баблоян отметил, что нашей стране нужны конструктивные реформы.

Обсуждены также другие вопросы углубления армяно-германских отношений.