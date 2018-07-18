Встреча Путин-Трамп: «железный занавес» поднимается? Мнение эксперта

На днах в Хельсинки состоялась встреча президентов Рф и США Путина и Трампа. Это первая их официальная встфреча, целью которой было определенное ослабление напряжения и новое начало диалога по разным вопросам, прерванного еще в 2014 году.

Стороны договорились создать определенные форматы, в рамках которых в дальнейшем будут проходить встречи и обсуждения. Форматы следующие:

Рабочая группа в составе американских и российских представителей бизнеса, для оценки перспектив торгового и инвестиционного характера

Экспертная группа, в составе политологов с обеих сторон, дипломатов, военных экспертов и пр., которые будут обсуждать перспективы улучшения отношений

Перманентные обсуждения лицами, ответственными за обеспечение безопасности, в цделях борьбы с терроризмом, экстремизмом, а также для возобновления осуществления хельсинкских соглашений.

Кроме того, президенты договорились чаще встречаться для обсуждения важных международных вопросов.

Соперничество в энергетической области

Трамп назвал РФ явным соперником в этой области. Тема им затрагивалась и на саммите НАЫО, когда он назвал Германию «заложницей» РФ в энергоснабжении.

Противоречия по позоцоям в Сирии и Украине

Судя по официальным сообщениям, основной проблемой США в Сирии является присутствие там Ирана, и США ожидают от РФ, что она попытается договориться с Ираном о выводе из Сирии своего контингента, по меньшей мере, с зон, граничащих с Израилем. По разным оценкам, этот вопрос увязывается с возможным соглашением США и РФ вокруг Украины.

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Лиана Ованнисян

Эксперт