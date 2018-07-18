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Ваагн Арутюнян освобожден от должности заместителя председателя Следственного комитета


Премьер-министр Армении Никол Пашинян  подписал приказ об освобождении Ваагна Арутюняна от должности заместителя председателя Следственного комитета, начальника главного управления по расследованию особо важных дел. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.


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