Цены на цветные металлы - 17-07-18

ЛОНДОН, 18 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 17 июля были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 2062.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6175.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 2198.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 13800.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19625.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2500.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт снизилась на 0.71% и составила 70000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.