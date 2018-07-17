Министр обороны Армении обсудил с послом Китая вопросы развития сотрудничества

Министр обороны Армении Давид Тоноян 17 июля принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Армении Тяня Эрлуна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МО Армении, собеседники отметили высокий уровень армяно-китайских отношений практически во всех областях сотрудничества, в том числе в области обороны. Двусторонне была подчеркнута важность полной реализации потенциала для развития сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности. В ходе встречи был также обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.