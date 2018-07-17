Обсуждены вопросы развития армяно-ливанских торгово-экономических отношений

Министр экономического развития и инвестиций Армении Арцвик Минасян 17 июля встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Ливана в Армении Майей Дагер.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства, в ходе встречи были обсуждены торговые отношения между Арменией и Ливаном.

Министр Минасян отметил, что в торгово-экономических показателям зафиксирован значительный рост, однако экономические связи все еще уступают политическим, культурным отношениям двух стран, и есть большой потенциал для повышения их на более высокий уровень. Министр представил процесс продолжающихся экономических реформ в Армении, затронул вопросы улучшения инвестиционной и предпринимательской среды, подчеркнул преимущества рассмотрения Армении как платформы для выхода на рынки ЕАЭС и ЕС.

В свою очередь посол заявил, что ливанские бизнесмены заинтересованы в инвестировании в Армению.

Было достигнуто соглашение о встрече с ливанскими бизнесменами для обсуждения этих вопросов. Министр подчеркнул важность взаимных визитов бизнесменов двух стран, которые будут способствовать установлению новых деловых связей. Собеседники также отметили большой потенциал, существующий для развития туризма.

В конце встречи стороны вновь подтвердили готовность углубить сотрудничество.