«Страна бесплатной воды». Блогер, имеющий более 7 млн подписчиков, опубликовал видеоматериал об Армении

Известный блогер Nas Daily, который находится сейчас в Армении, опубликовал в сети минутный видеоматериал об Армении под названием «Страна бесплатной воды». «Всем привет из новой страны. Многие, вероятно, не знают об Армении. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями, начиная с первой минуты моего пребывания здесь. Они что-то делают по другому, особенно, когда речь идет о воде»,- говорит он.

Как передает «Арменпресс», 14-го июля он пишет, что хочет снять видео и приглашает желающих принять участие к Каскаду.

Nas Daily имеет более 7 млн подписчиков, он проведет в Армении 7-10 дней. Он приехал сюда по инициативе ГУГА РА, который будет приглашать и других известных блогеров.