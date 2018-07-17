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«Страна бесплатной воды». Блогер, имеющий более 7 млн подписчиков, опубликовал видеоматериал об Армении


Известный блогер Nas Daily, который находится сейчас в Армении, опубликовал в сети минутный видеоматериал об Армении под названием «Страна бесплатной воды». «Всем привет из новой страны. Многие, вероятно, не знают об Армении. Хочу поделиться с вами своими впечатлениями, начиная с первой минуты моего пребывания здесь. Они что-то делают по другому, особенно, когда речь идет о воде»,- говорит он.

Как передает «Арменпресс», 14-го июля он пишет, что хочет снять видео и приглашает желающих принять участие к Каскаду.

Nas Daily имеет более  7 млн подписчиков, он проведет в Армении  7-10 дней. Он приехал сюда по инициативе ГУГА РА, который будет приглашать и других известных блогеров.


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