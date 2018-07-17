Председатель НС Армении Ара Баблоян принял посла АРЕ в Армении Тарека Ибрагима Мухаммада Маати

17 июля Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Арабской Республики Египет (АРЕ) в Армении Тарека Ибрагима Мухаммада Маати, посетившего парламент в связи с завершением своей дипломатической миссии. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостя, спикер поблагодарил посла за усилия в развитии армяно-египетских отношений и пожелал успехов в дальнейшей работе.

А.Баблоян, подчеркнув дружественные исторические традиции и общности двух народов, особо выделил плодотворное сотрудничество в различных сферах.

В углублении отношений двух государств глава законодательного органа придал особое значение активизации межпарламентского сотрудничества.

Председатель НС выразил признательность Палате представителей АРЕ за предпринимаемые усилия по признанию и осуждению Геноцида армян.

Обратившись к региональным проблемам, спикер НС высоко оценил взвешенную позицию Египта в важнейших для Армении вопросах.

А.Баблоян коснулся также последних событий в Армении. Он выразил надежду на преемственность двусторонних дружественных отношений.

Тарек Ибрагим Мухаммад Маати, поблагодарив за теплые слова, отметил, что уезжает из страны с хорошими воспоминаниями, всегда оставаясь другом Армении. Он выразил уверенность, что многовековые двусторонние связи будут по-прежнему развиваться и укрепляться.

По словам посла, армяно-египетские отношения крепки благодаря также местной армянской общине, играющей весомую роль в развитии Египта.