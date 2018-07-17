Убрать табакокурение из Армении будет сложно, однако это необходимо для защиты здоровья нашего народа: Арсен Торосян

Армения должна быть свободна от табачного дыма, Армения должна быть страной чистого воздуха. Процесс достижения этого будет сложным, однако он крайне необходим. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Это необходимо для защиты здоровья нашего народа, надо максимально воздержаыься от всех вредных привычек, среди молодежи надо вести разъяснительную работу, надо поошрять ЗОЖ»,- сказал он.

Недавно министр здравоохранения Армении Арсен Торосян писал по этой теме на своей странице в Facebook. «Армения должна быть свободна от табачного дыма, Армения должна быть страной чистого воздуха. Процесс достижения этого будет сложным, однако он крайне необходим. Никотин является самым опасным фактором риска для таких распространенных смертельно опасных заболеваний как инфаркт миокарда и инсульт. Кроме эффективного лечения этих заболеваний, мы должны заниматься и их профилактикой»,-пишет он.