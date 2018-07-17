Сын министра обороны также будет служить в Арцахе

Сын министра обороны Армении давида Тонояна – Эдгар Тоноян, также будет служить в Арцахе, Как передает «Арменпресс», на сборном пункте он вытянул, в законном порядке, жребий, по которому он будет служить в Арцахе.

Как сообщалось ранее, сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна - Ашот Пашинян, призван в армию Арцаха без участия в жеребьевке, согласно собственному заявлению.

Как сообщает Арменпресс, Ашот Пашинян в соответствии с законом «О воинской службе и статусе военнослужащих» выразил желание служить в Арцахе. В Центральном военном комиссариате стало известно, что он по собственному желанию будет служить в одной из самых сложных воинских частей Армии обороны Арцаха.

Ашот Пашинян был призван 9 июля.