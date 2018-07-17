Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсуждали на саммите в Хельсинки Сирию, Украину и нераспространение ядерного оружия, были достигнуты "хорошие заключения", как передает Арменпресс, об этом заявил американский лидер в понедельник в интервью телекомпании Fox News.

"Мы говорили о нераспространении ядерных вооружений, мы говорили о Сирии и гуманитарной помощи, а также о многом еще", - сказал Трамп.

"У нас была долгая и очень хорошая встреча. Мы обсудили множество тем, включая войну и мир, экономику, Украину. Мы впервые встречались наедине так долго, и я считаю, что нам удалось прийти к действительно хорошим заключениям", - добавил Трамп, уточнив, что одно из этих "заключений" касается Израиля.

По оценке президента США, Путин на саммите продемонстрировал свои сильные качества. "Он был силен", - признал Трамп.

Он также отметил, что российский лидер ценит сильные качества премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Он большой поклонник Биби [Биньямина], он много помогает ему и будет помогать и впредь, что очень хорошо для всех нас", - считает американский президент, не уточнив, что конкретно он имеет в виду.