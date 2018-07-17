Европейские индексы - 16-07-18

МОСКВА, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.54% и составил 12561.02 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.07% и составил 5409.43 пункта, британский FTSE снизился на 0.66% и составил 7600.45 пункта, а российский RTSI вырос на 0.27% и составил 1180.64 пункта.