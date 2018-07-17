Европейские индексы - 16-07-18
МОСКВА, 17 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.54% и составил 12561.02 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.07% и составил 5409.43 пункта, британский FTSE снизился на 0.66% и составил 7600.45 пункта, а российский RTSI вырос на 0.27% и составил 1180.64 пункта.
- 10:12 Трамп согласен с мнением Путина о позорно низком уровне отношений США и России
- 10:09 Трамп заявил, что на саммите в Хельсинки были достигнуты "хорошие заключения"
- 09:52 Европейские индексы - 16-07-18
- 09:50 Американские индексы - 16-07-18
- 09:34 Цены на цветные металлы - 16-07-18
- 09:27 Цены на драгоценные металлы снизились - 16-07-18
- 09:25 Цены на нефть снизились - 16-07-18
- 16.07-21:25 Предстоящие на 17 июля мероприятия
- 16.07-20:23 СНБ раскрыла коррупционную схему с участием группы граждан, государственных чиновников, врачей и сотрудников военкоматов
- 16.07-20:10 Премьер-министр Армении принял делегацию Всемирного банка
- 16.07-20:05 Президент Армении принял врио директора Всеармянского фонда “Айастан”
- 16.07-19:47 Никол Пашинян и Петрос Терзян обсудили дальнейшую деятельность Всеармянского фонда “Айастан”
- 16.07-19:34 Стал известен новый инцидент с участием племянника Сержа Саргсяна
- 16.07-19:21 Глава МИД Армении встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришом в Нью-Йорке
- 16.07-18:13 Сопредседатели российско-армянской межправкомиссии обсудили развитие деловых контактов и внедрение цифровых методов обмена информацией
- 16.07-18:07 Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Грузии Мамуке Бахтадзе
- 16.07-18:05 Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Грузии
- 16.07-17:37 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-07-18
- 16.07-17:36 Азиатские индексы - 16-07-18
- 16.07-17:08 Президент Италии в конце июля посетит Армению с государственным визитом
- 16.07-16:48 В числе жертв взрыва в шахте в Грузии нет армян
- 16.07-16:45 Иран подал жалобу на США в Международный суд ООН из-за односторонних санкций
- 16.07-16:32 Директор СНБ Арцаха назначен председателем комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших
- 16.07-16:16 Трамп видит возможность для улучшения отношений с Россией
- 16.07-15:56 Путин предложил Трампу обсудить отношения РФ - США и болевые точки в мире
- 16.07-15:32 Хаменеи заявил о готовности Ирана развивать отношения со всеми странами, кроме США
- 16.07-15:31 «Это то, что говорим и мы». Тигран Балаян – о заключительной декларации саммита НАТО
- 16.07-15:23 Вследствие обрушения крыши в здании ГНКО Министерства юстиции Армении погиб сотрудник, другой – тяжело ранен
- 16.07-15:08 По инициативе Вруйра Пенесяна, Асмик Папян и Наре Аргаманян выступят в оперном театре «Монте-Карло»
- 16.07-14:54 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял представителей Республиканского союза работодателей Армении (РСРА)
- 16.07-14:48 Мы наметили обеспечить медицинской страховкой социально необеспеченных граждан: Никол Пашинян
- 16.07-14:39 Путин прибыл в Хельсинки на встречу с Трампом
- 16.07-14:30 Авария произошла на шахте в Грузии, есть погибшие
- 16.07-14:22 МИД Армении – на связи с белорусским блогером армянского происхождения, которому, по его словам, угрожает опасность
- 16.07-14:17 Частично обрушилось одно из зданий по проспекту Аршакуняц: есть пострадавие
15:00, 14.07.2018
Просмотрели 2328 раз После брюссельского визита премьера опасность развязывания войны со стороны Азербайджана снизилась — политолог
22:51, 12.07.2018
Просмотрели 2161 раз По мнению Пашиняна, Баку может опасаться распространения армянских демократических процессов в Азербайджане
21:16, 12.07.2018
Просмотрели 1945 раз Я призываю каждый день говорить о возвращении в Армению: Никол Пашинян встретился с армянской общиной Бельгии
21:30, 12.07.2018
Просмотрели 1815 раз Российский журналист Шевченко исключен из президентского Совета по межнациональным отношениям
16:20, 14.07.2018
Просмотрели 1564 раз В связи с напряженной ситуацией в Гяндже МО Азербайджана усиливает охрану военных объектов