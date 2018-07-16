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СНБ раскрыла коррупционную схему с участием группы граждан, государственных чиновников, врачей и сотрудников военкоматов


Служба национальной безопасности Армении заявляет, что раскрыла коррупционную схему с участием группы граждан, государственных чиновников, врачей, а также сотрудников военных комиссариатов.

Как сообщает Арменпресс, СНБ заявила, что подозреваемые подделали официальные документы для более чем 40 граждан, получивших военную отсрочку в ходе летнего воинского призыва 2018 года. Отмечается, что врач Арамаис Салосян сыграл ключевую роль в этой схеме.

Бывший военнослужащий центрального сборного пункта министерства обороны подозревается в организации этой схемы, сговорившись с группой людей и требуя 14 000 долларов взятки от призывников, чтобы подделывать медицинские документы для них и в конечном итоге дать отсрочку. Как нынешний, так и бывший штат военных комиссариатов, врачей и персонала различных учреждений сотрудничали с группой во главе с Колей Косакяном. Участники схемы получали части от взяток.

СНБ провела обыски и допросы и конфисковала наличные деньги, медицинские и другие документы.

СНБ сообщает, что Косакян также сговорился с военным комиссаром области Гегаркуник Гариком Аракеляном, чтобы предоставить человеку отсрочку от службы за взятку в размере 11 000 долларов. Аракелян взял взятку, начал процесс, но не смог его завершить, потому что агенты СНБ задержали его.

Предъявлено обвинение трем гражданам.




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