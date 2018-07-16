Вице-премьер обсудил с министром транспорта РФ вопрос создания армяно-российского инвестиционного фонда

13 июля прошла встреча сопредседателей Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Арменией – вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Как сообщает Арменпресс, на встрече стороны придали большое значение деятельности армяно-российской межправительственной комиссии и непрерывности конструктивного сотрудничества. По словам собеседников, межправительственная комиссия является эффективной платформой для оперативного регулирования двустороннего сотрудничества, обмена опытом и укрепления двусторонних отношений как на межгосударственном, так и межрегиональном уровнях.

Евгений Дитрих напомнил, что на предыдущей встрече в феврале в Ереване были обсуждены вопросы расширения двустороннего сотрудничества в сферах промышленности, энергетики, транспорта, российско-армянского инвестиционного фонда. Была подчеркнута важность углубления армяно-российских торгово-экономических отношений, а также продолжения дальнейшего торгово-экономического сотрудничества.

Были обсуждены вопросы, связанные с созданием армяно-российского инвестиционного фонда, по мнению собеседников, наиболее перспективным направлением могло бы стать сотрудничество в области информационных технологий. Также была подчеркнута необходимость разработки вопроса о расширении поставок армянской продукции на российский рынок. Речь идет о развитии деловых отношений между армянскими производителями и российскими торговыми сетями и привлечении цифровых методов в обмене информацией.

Обе стороны поприветствовали создание комитета сотрудничества между деловыми кругами двух стран. Основное внимание на встрече было уделено устойчивому развитию двустороннего сотрудничества в транспортно сфере, в частности, было отмечено, что ведется работа по улучшению работы контрольно-пропускного пункта Верхнего Ларса.

Российская сторона предложила армянской стороне рассмотреть целесообразность применения в Армении системы взимания платы за использование дорог, таких как система “Платон”.

На встрече также был обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.