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Президент Армении направил телеграмму соболезнования президенту Грузии


Президент Армении Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Грузии Георгию Маргвелашвили в связи с трагедией на шахте в Ткибули, в результате которой погибли люди.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил соболезнования Георгию Маргвелашвили и дружественному народу Грузии, пожелав родственникам жертв терпения и стойкости духа, а раненым – скорейшего выздоровления.




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