Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-07-18

ЕРЕВАН, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 июля, курс доллара США сократился на 0.37 драмa и составил 480.80 драм. Курс евро вырос на 2.89 драмa и составил 562.73 драм. Курс российского рубля не изменился и снова составил 7.73 драм. Курс британского фунта вырос на 5.81 драмa и составил 637.73 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 79.75 драмa и составила 19194.29 драм. Цена серебра сократилась на 0.65 драмa и составила 244.39 драм. Цена платины сократилась на 118.18 драмa и составила 12845.66 драм.