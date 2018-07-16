Хаменеи заявил о готовности Ирана развивать отношения со всеми странами, кроме США

Руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран (ИРИ) аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник о важности развития отношений его страны со всем миром, "как с Западом, так и с Востоком", но не с США, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"За исключением нескольких случаев - таких, как США - отношения Ирана с другими странами, как с западными, так и с восточными, должны расширяться и развиваться", - говорится в заявлении Хаменеи, опубликованном на его официальном сайте в интернете. "Следует и впредь усиливать практическую динамику и целенаправленность нашей дипломатии", - отметил лидер Ирана.

Вместе с тем Хаманеи призвал правительство к проведению "деятельной и динамичной" внешней политики. "Экономика страны не может прозябать в ожидании, когда европейцы предложат свои гарантии", - подчеркнул он.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был согласован Тегераном и шестью мировыми державами (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США, Франция - прим. ТАСС) в 2015 году, в январе 2016 года вступил в стадию реализации. Он предусматривает отмену санкций, введенных в отношении Ирана Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную программу, поставив ее под международный контроль.

Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из соглашения. Он обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры в отношении Ирана. На министерской встрече в Вене 6 июля Россия, КНР, Великобритания, Германия и Франция подтвердили свою приверженность сделке.