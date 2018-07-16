Путин прибыл в Хельсинки на встречу с Трампом

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки, где в понедельник пройдет его первая вне международных саммитов полноформатная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Хельсинки-Вантаа около 13:00 по местному времени (совпадает с московским). У трапа самолета президента России встретил глава администрации президента Финляндии Юкка Сиукосаари, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Американский лидер прибыл в финскую столицу еще в воскресенье. Планируется, что Путин и Трамп приедут в президентский дворец в центре Хельсинки, выйдут к фотографам, а после начнут переговоры тет-а-тет в Готическом зале дворца в присутствии переводчиков. По данным организаторов, на эту часть саммита отводится около 1,5 часов, однако, как ранее заявляли в Кремле, каких-то лимитов по времени нет - то есть, сколько именно продлится беседа, зависит от самих президентов.